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2 октября, 11:35

Дроны-шпионы заметили над полигоном Бундесвера во время тренировки бойцов ВСУ

Business Insider: За тренировкой ВСУ на полигоне Бундесвера шпионили неизвестные дроны

Неизвестные дроны шпионили за учебным полигоном Бундесвера Вильдфлекен, где украинские военные учатся вождению на немецких бронеавтомобилях Dingo. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Минобороны ФРГ, которое инициировало расследование.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные пытались шпионить за полигоном Бундесвера Вильдфлекен с помощью дронов", — пишет издание.

Сам полигон находится в гористой местности Баварии на границе с землёй Гессен. Тренировки ВСУ начались здесь после того, как Германия пообещала передать Украине около 50 БТР Dingo ATF. Их поставка должна состояться уже в ближайшее время.

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Ранее сообщалось, что Германия поставит Украине ещё две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II ("Марс-2") и 50 бронемашин Dingo ("Динго"). А в конце августа Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и тонны боеприпасов.

Обложка ©

Getty Images

Татьяна Миссуми

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