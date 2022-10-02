Дроны-шпионы заметили над полигоном Бундесвера во время тренировки бойцов ВСУ

Неизвестные дроны шпионили за учебным полигоном Бундесвера Вильдфлекен, где украинские военные учатся вождению на немецких бронеавтомобилях Dingo. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на Минобороны ФРГ, которое инициировало расследование.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября неизвестные пытались шпионить за полигоном Бундесвера Вильдфлекен с помощью дронов", — пишет издание.

Сам полигон находится в гористой местности Баварии на границе с землёй Гессен. Тренировки ВСУ начались здесь после того, как Германия пообещала передать Украине около 50 БТР Dingo ATF. Их поставка должна состояться уже в ближайшее время.