Более 35 сотрудников штаба СБУ погибли и около 40 пропали без вести при ударе ВС России
Более 35 сотрудников штаба СБУ ликвидированы ударом по зданию управления в Днепропетровске
Воздушно-космические силы России, по данным за 29 сентября, уничтожили более 35 сотрудников СБУ в результате удара по зданию управления в городе Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ещё около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести. В том числе были ликвидированы находящиеся там иностранные советники украинской службы безопасности, уточнили в военном ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что СБУ планировала устранить завербованного агента после отравления чиновника в ЛНР. Как заявил источник РИА "Новости", сотрудники СБУ так расправляются с большинством украинских агентов после выполнения подобных задач.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ