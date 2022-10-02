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Опубликовано 2 октября 2022, 11:25
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Более 35 сотрудников штаба СБУ погибли и около 40 пропали без вести при ударе ВС России

Более 35 сотрудников штаба СБУ ликвидированы ударом по зданию управления в Днепропетровске

Воздушно-космические силы России, по данным за 29 сентября, уничтожили более 35 сотрудников СБУ в результате удара по зданию управления в городе Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ещё около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести. В том числе были ликвидированы находящиеся там иностранные советники украинской службы безопасности, уточнили в военном ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что СБУ планировала устранить завербованного агента после отравления чиновника в ЛНР. Как заявил источник РИА "Новости", сотрудники СБУ так расправляются с большинством украинских агентов после выполнения подобных задач.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ирина Фальке
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