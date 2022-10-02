Более 35 сотрудников штаба СБУ погибли и около 40 пропали без вести при ударе ВС России

Воздушно-космические силы России, по данным за 29 сентября, уничтожили более 35 сотрудников СБУ в результате удара по зданию управления в городе Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ещё около сорока сотрудников СБУ числятся пропавшими без вести. В том числе были ликвидированы находящиеся там иностранные советники украинской службы безопасности, уточнили в военном ведомстве.