ВКС России уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 200 человек убитыми и 320 ранеными в результате ударов ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка ДНР по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", — уточнил он.
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Накануне сообщалось, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Минобороны РФ