ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 11:21
29604

ВКС России уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 200 человек убитыми и 320 ранеными в результате ударов ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка ДНР по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", — уточнил он.

Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ
Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Накануне сообщалось, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах.

BannerImage

ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar