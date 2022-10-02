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2 октября, 11:21

ВКС России уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 200 человек убитыми и 320 ранеными в результате ударов ВКС России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населённого пункта Ямполовка ДНР по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", — уточнил он.

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Накануне сообщалось, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах.

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ТАСС / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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