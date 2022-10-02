ВС России нанесли удар по базе подготовки Нацгвардии Украины в Запорожье

Вооружённые силы РФ поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ и базу подготовки Нацгвардии Украины в Запорожье. Как уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России. Им также удалось уничтожить 51 артиллерийское подразделение на огневых позициях и живую силу с военной техникой в 178 районах.

"Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Архангельское Херсонской области, 14-й механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная и Кутьковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка Нацгвардии Украины в Запорожье", — сказал Конашенков в ходе брифинга.