ВСУ бросили усиленные штурмбаты в контрнаступление сразу на трёх направлениях
Минобороны РФ сообщило о срыве контрнаступления ВСУ сразу на трёх направлениях
Вооружённые силы Украины предприняли попытку одновременного контрнаступления на Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Наиболее активные наступательные действия силами до шести батальонов ВСУ, в том числе двух танковых, велись в направлении населённого пункта Давыдов Брод", — подчеркнул он.
По его словам, также двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в сёлах Брускинское и Костромка. Но в результате "упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск" наступление противника на данных участках было сорвано.
В ходе столкновений в районе Давыдова Брода российские военные ликвидировали 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих, добавил Конашенков. Всего же за сутки на Николаевско-Криворожском направлении подразделениями российских войск уничтожено 43 украинских танка, 89 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих.
Также 21 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные пресекли все попытки наступления украинской армии на Николаевско-Криворожском направлении. Сообщение он озвучил на заседании коллегии военного ведомства.
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