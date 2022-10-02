Российские военные сбили восемь украинских дронов и уничтожили 22 снаряда HIMARS

Российские военные уничтожили 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также восемь украинских беспилотников и одну баллистическую ракету "Точка-У" за минувшие сутки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами ПВО за сутки сбито восемь украинских БЛА в районах населённых пунктов Ольгинка, Новопетриковка, Кирилловка ДНР, Садок, Борозенское, Старица, Шевченковка и Осокоровка Херсонской области. В районах населённых пунктов Новая Каховка, Берислав, Весёлое и Брилёвка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, над населённым пунктом Брилёвка Херсонской области сбита баллистическая ракета "Точка-У", — заявил Конашенков.