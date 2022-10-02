Киркоров назвал Бориса Моисеева ангелом, который "подмигивает нам с небес"
Певец Филипп Киркоров сравнил Бориса Моисеева с ангелом, который теперь смотрит с небес и "всем нам подмигивает". Музыкант приехал в траурный зал Троекуровского кладбища, где сегодня прощаются с заслуженным артистом России.
Филипп Киркоров простился с Борисом Моисеевым. Видео © t.me / SHOT
"Лучшие уходят. Они стали там ангелами – хранителями нашей страны, нашей музыки. А Боря — он же ангел, он же "звёздочка алая". Он же сейчас где-то там сияет на небе и всем нам подмигивает", — сказал Киркоров на видео, публикуемом SHOT.
Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Сегодня, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве.
t.me / SHOT