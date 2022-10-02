Киркоров назвал Бориса Моисеева ангелом, который "подмигивает нам с небес"

Певец Филипп Киркоров сравнил Бориса Моисеева с ангелом, который теперь смотрит с небес и "всем нам подмигивает". Музыкант приехал в траурный зал Троекуровского кладбища, где сегодня прощаются с заслуженным артистом России.

"Лучшие уходят. Они стали там ангелами – хранителями нашей страны, нашей музыки. А Боря — он же ангел, он же "звёздочка алая". Он же сейчас где-то там сияет на небе и всем нам подмигивает", — сказал Киркоров на видео, публикуемом SHOT.