Раскрыт неожиданный манёвр НАТО по сдерживанию России
Global Times увидела в заявлениях НАТО по "Северным потокам" попытку сдержать Россию
Комментируя утечки газа в результате диверсий на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", НАТО пытается снять с себя ответственность. Альянс делает это для того, чтобы занять "высокоморальную" позицию и продолжать работу над своей первоначальной стратегической целью — сдерживание России, пишет обозреватель китайской газеты Global Times.
Автор статьи подчёркивает, что такая реакция НАТО может лишь усилить конфронтацию между Москвой и Западом. Китайские аналитики при этом отметили, что заявление блока прозвучало слишком рано, поскольку правда ещё не раскрыта.
Кроме того, взрывы на "Северных потоках" усилили зависимость Европы от США, поскольку такие утечки газа — не только энергетическая катастрофа, но и способ политического соперничества.
"Европе, особенно Германии, необходимо понимать свои утраченные рычаги влияния в переговорах с Россией, будучи прикованной наручниками к интересам США", — напомнил автор.
Эксперты уверены, что ЧП в Балтийском море подвергнет серьёзному риску энергетическую безопасность ФРГ и скажется на жизни обычных граждан. Китайские специалисты предупредили, что отношения ЕС и США на фоне этого могут испортиться, поскольку Германия вложила много сил в создание "Северного потока — 2", чтобы снабдить европейцев дешёвой энергией из России.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
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