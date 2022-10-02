Раскрыт неожиданный манёвр НАТО по сдерживанию России

Комментируя утечки газа в результате диверсий на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", НАТО пытается снять с себя ответственность. Альянс делает это для того, чтобы занять "высокоморальную" позицию и продолжать работу над своей первоначальной стратегической целью — сдерживание России, пишет обозреватель китайской газеты Global Times.

Автор статьи подчёркивает, что такая реакция НАТО может лишь усилить конфронтацию между Москвой и Западом. Китайские аналитики при этом отметили, что заявление блока прозвучало слишком рано, поскольку правда ещё не раскрыта.

Кроме того, взрывы на "Северных потоках" усилили зависимость Европы от США, поскольку такие утечки газа — не только энергетическая катастрофа, но и способ политического соперничества.

"Европе, особенно Германии, необходимо понимать свои утраченные рычаги влияния в переговорах с Россией, будучи прикованной наручниками к интересам США", — напомнил автор.