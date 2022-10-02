В Крыму призвали ужесточить законы в ответ на видео "королевы красоты", поющей гимн "Азова"

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук выступил за ужесточение региональных законов, комментируя видео с победительницей конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгой Валеевой, исполняющей песню "Червона калина", которая считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*.

"Уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг..." — заявил Форманчук РИА "Новости".

Он также призвал задуматься об ужесточении федеральных законов, а пока этого не произошло, выступил за необходимость реагировать правоохранителям и местным властям.

Ранее Лайф сообщал, что победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео песню "Червона калина". Сразу после того, как ролик появился в Сети, пользователи призвали "вышвырнуть её из Крыма".