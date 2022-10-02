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2 октября, 10:50

В Крыму призвали ужесточить законы в ответ на видео "королевы красоты", поющей гимн "Азова"

<p>Ольга Валеева. Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-208957940_457240200" target="_blank" rel="noopener noreferrer">queenofcrimea</a></p>

Ольга Валеева. Фото © VK / queenofcrimea

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук выступил за ужесточение региональных законов, комментируя видео с победительницей конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольгой Валеевой, исполняющей песню "Червона калина", которая считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*.

"Уже сегодня необходимо ужесточение законов, которые бы наказывали за подобное поведение. Так случайно не бывает. Это не просто досадное недоразумение, это достаточно осознанный шаг..." заявил Форманчук РИА "Новости".

Он также призвал задуматься об ужесточении федеральных законов, а пока этого не произошло, выступил за необходимость реагировать правоохранителям и местным властям.

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Ранее Лайф сообщал, что победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео песню "Червона калина". Сразу после того, как ролик появился в Сети, пользователи призвали "вышвырнуть её из Крыма".

*Запрещённая в России террористическая организация.

Артур Белкин

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