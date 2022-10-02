Bloomberg узнал о требовании США к ЕС из-за Украины

Соединённые Штаты Америки оказывают давление на Европейский союз, чтобы он делал "больше" для поддержки Киева. По данным агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена настаивает на том, чтобы ЕС присоединился к ежемесячной финансовой помощи Украине.

"США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере полутора миллиардов долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от своих европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Администрация Байдена настаивает на том, чтобы Европа сделала больше", — указало агентство.