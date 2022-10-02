Bloomberg узнал о требовании США к ЕС из-за Украины
Bloomberg: США давят на ЕС, чтобы он делал больше для поддержки Украины
Соединённые Штаты Америки оказывают давление на Европейский союз, чтобы он делал "больше" для поддержки Киева. По данным агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена настаивает на том, чтобы ЕС присоединился к ежемесячной финансовой помощи Украине.
"США готовы оказывать финансовую поддержку Украине в размере полутора миллиардов долларов в месяц на протяжении всего конфликта с Россией и добиваются от своих европейских союзников принятия обязательств по выплате аналогичных сумм. Администрация Байдена настаивает на том, чтобы Европа сделала больше", — указало агентство.
Ранее Сенат Конгресса США принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года. Документ включает выделение дополнительных средств для помощи Украине — 12,4 миллиарда долларов. Он принят большинством голосов, его поддержало более 60 законодателей.
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