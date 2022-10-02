Басков приехал проводить Моисеева в последний путь и обратился к нему с трогательным признанием
Приехавшие проститься с Борисом Моисеевым звёзды поделились воспоминаниями о певце
Знаменитости, приехавшие на церемонию прощания с певцом Борисом Моисеевым, рассказали, каким запомнили артиста и почему с ним ушла целая эпоха. Видео публикует SHOT.
Артисты рассказали, каким запомнили Бориса Моисеева. Видео © t.me / SHOT
"Путь артиста непростой. Он часто говорил: "Меня любит только публика". Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья, и твои коллеги", — обратился к Моисееву Николай Басков.
Музыкант Сергей Пенкин рассказал, что Моисеев был больше, чем просто певец, ведь он реализовал себя и как режиссёр шоу, всегда "делал всё очень стильно". "Больше цените артиста при жизни", — посоветовал Пенкин. А певец Павел Соколов признался, что ещё мог бы очень многому поучиться у Моисеева.
Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Сегодня, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певец Сергей Пенкин, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы, Николай Басков и другие.