Басков приехал проводить Моисеева в последний путь и обратился к нему с трогательным признанием

"Путь артиста непростой. Он часто говорил: "Меня любит только публика". Нет, Боря, тебя любят и твои поклонники, и твои друзья, и твои коллеги", — обратился к Моисееву Николай Басков.

Музыкант Сергей Пенкин рассказал, что Моисеев был больше, чем просто певец, ведь он реализовал себя и как режиссёр шоу, всегда "делал всё очень стильно". "Больше цените артиста при жизни", — посоветовал Пенкин. А певец Павел Соколов признался, что ещё мог бы очень многому поучиться у Моисеева.