Конституционный суд одобрил вхождение четырёх новых субъектов в состав России
Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении новых субъектов в состав России
Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщается на сайте высшей инстанции.
"2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY