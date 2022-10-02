Конституционный суд одобрил вхождение четырёх новых субъектов в состав России

Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщается на сайте высшей инстанции.

"2 октября 2022 года Конституционный суд признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей", — говорится в сообщении.