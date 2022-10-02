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2 октября, 11:02

Папа римский обратился с двумя просьбами к Путину и Зеленскому

Папа римский призвал Путина и Зеленского завершить украинский конфликт

<p>Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Riccardo Fabi / NurPhoto</p>

Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Riccardo Fabi / NurPhoto

Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. С такой просьбой понтифик выступил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной воскресной проповеди "Ангелу небесному".

"Мои призывы направлены к президенту РФ. Умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <…> Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений", — сказал папа римский.

Понтифик также призвал представителей международного сообщества сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец конфликту, "не вступая в опасную эскалацию".

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Ранее в РПЦ сообщили о заморозке отношений с католической церковью. В последний раз патриарх Кирилл и папа римский общались в марте 2022 года, после чего понтифик "карикатурно пересказал эту встречу" и позволил себе абсолютно непозволительные выражения в данном контексте.

Ирина Фальке

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