Папа римский обратился с двумя просьбами к Путину и Зеленскому
Папа римский призвал Путина и Зеленского завершить украинский конфликт
Папа римский Франциск. Фото © Getty Images / Riccardo Fabi / NurPhoto
Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. С такой просьбой понтифик выступил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной воскресной проповеди "Ангелу небесному".
"Мои призывы направлены к президенту РФ. Умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <…> Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений", — сказал папа римский.
Понтифик также призвал представителей международного сообщества сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец конфликту, "не вступая в опасную эскалацию".
Ранее в РПЦ сообщили о заморозке отношений с католической церковью. В последний раз патриарх Кирилл и папа римский общались в марте 2022 года, после чего понтифик "карикатурно пересказал эту встречу" и позволил себе абсолютно непозволительные выражения в данном контексте.