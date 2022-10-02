Папа римский обратился с двумя просьбами к Путину и Зеленскому

Папа римский Франциск призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. С такой просьбой понтифик выступил в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной воскресной проповеди "Ангелу небесному".

"Мои призывы направлены к президенту РФ. Умоляю его остановить, в том числе из любви к собственному народу, эту спираль насилия и смерти. <…> Призываю и президента Украины быть открытым для серии мирных предложений", — сказал папа римский.

Понтифик также призвал представителей международного сообщества сделать всё, что в их силах, чтобы положить конец конфликту, "не вступая в опасную эскалацию".