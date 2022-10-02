Союзные силы подавили попытки ВСУ наступать на Херсонскую область

ВСУ продолжают попытки наступления на Херсонскую область, однако все украинские потуги подавляются союзными силами. Как заверил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, ситуация на линии боевого соприкосновения находится под их контролем.

"Новые попытки украинских войск наступать на Херсонскую область подавляются. Никакого реального наступления нет и быть не может на территорию Российской Федерации", — приводит его слова РИА "Новости".

Стремоусов назвал атаки ВСУ бесполезными, отметив, что они приводят лишь к смерти украинцев, которых киевский режим убивает тысячами.