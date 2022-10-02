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2 октября, 11:29

Российскую подлодку сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции

Российскую подводную лодку "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк" сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции в Бискайском заливе. Об этом в "Твиттере" сообщили в морской префектуре региона Атлантика.

"29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолёт Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе", — говорится в сообщении.

Никаких подробностей инцидента и маршрутов сопровождения не приводится.

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Ранее Лайф сообщал, что во Франции рассказали о современном и мощном российском вооружении, которое по ряду параметров превосходит образцы стран НАТО.

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Twitter / premar_ceclant

Артур Белкин
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