Российскую подлодку сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции

Российскую подводную лодку "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк" сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции в Бискайском заливе. Об этом в "Твиттере" сообщили в морской префектуре региона Атлантика.

"29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолёт Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе", — говорится в сообщении.

Никаких подробностей инцидента и маршрутов сопровождения не приводится.