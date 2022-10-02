Российскую подлодку сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции
Российскую подводную лодку "Новороссийск" и буксир "Сергей Балк" сопроводили корабль и вертолёт ВМС Франции в Бискайском заливе. Об этом в "Твиттере" сообщили в морской префектуре региона Атлантика.
"29 сентября многоцелевой фрегат ВМС Франции Normandie и его вертолёт Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнёрами сопроводили российскую субмарину "Новороссийск" и российский буксир "Сергей Балк" в Бискайском заливе", — говорится в сообщении.
Никаких подробностей инцидента и маршрутов сопровождения не приводится.
Ранее Лайф сообщал, что во Франции рассказали о современном и мощном российском вооружении, которое по ряду параметров превосходит образцы стран НАТО.
Twitter / premar_ceclant