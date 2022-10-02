В МИД России обеспокоены угрозой военных инцидентов в Арктике из-за НАТО

Посол МИД РФ по особым поручениям и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что НАТО может спровоцировать в Арктике инциденты военного характера. По его словам, альянс использует сотрудничество России с Китаем и другими внеблоковыми странами как предлог для усиления присутствия в регионе.

"Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера", — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Россию волнует такая активность военного блока в северных широтах, в том числе и внерегиональных государств организации, одним их которых является Великобритания. При этом РФ как крупнейшая арктическая страна делает всё для предотвращения таких инцидентов.