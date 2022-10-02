НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 11:32

В МИД России обеспокоены угрозой военных инцидентов в Арктике из-за НАТО

В МИД России заявили, что НАТО может спровоцировать военные инциденты в Арктике

Посол МИД РФ по особым поручениям и председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что НАТО может спровоцировать в Арктике инциденты военного характера. По его словам, альянс использует сотрудничество России с Китаем и другими внеблоковыми странами как предлог для усиления присутствия в регионе.

"Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера", — подчеркнул дипломат в беседе с ТАСС.

Россию волнует такая активность военного блока в северных широтах, в том числе и внерегиональных государств организации, одним их которых является Великобритания. При этом РФ как крупнейшая арктическая страна делает всё для предотвращения таких инцидентов.

Пентагон: Решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса

Пентагон: Решение о расширении НАТО должны принимать все члены альянса

Ранее такую политику НАТО прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные заявления официальных лиц организации говорят о намерениях альянса противостоять России в Арктике.

Обложка ©

Getty Images

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров