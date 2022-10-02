Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом принятия новых регионов
Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова и замглавы министерства Евгения Иванова своими представителями на рассмотрении парламентом договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.
"Назначить министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Иванова Евгения Сергеевича — официальными представителями президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопросов о ратификации договоров", — сказано в документе.
Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит 3 октября. Пакет документов о вхождении новых субъектов в состав России уже был одобрен Конституционным судом РФ.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ