Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом принятия новых регионов

Президент России Владимир Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова и замглавы министерства Евгения Иванова своими представителями на рассмотрении парламентом договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

"Назначить министра иностранных дел РФ Лаврова Сергея Викторовича и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ Иванова Евгения Сергеевича — официальными представителями президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопросов о ратификации договоров", — сказано в документе.