Гроб Бориса Моисеева опустили в могилу под крики "Браво" и несмолкаемые аплодисменты

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT .

На кадрах видно, как собравшиеся провожают певца в последний путь несмолкаемыми аплодисментами, а из толпы раздаются крики "Браво".