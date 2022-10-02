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2 октября, 11:44

Гроб Бориса Моисеева опустили в могилу под крики "Браво" и несмолкаемые аплодисменты

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Бориса Моисеева

Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

В Москве похоронили певца Бориса Моисеева. Видео © t.me / SHOT

На кадрах видно, как собравшиеся провожают певца в последний путь несмолкаемыми аплодисментами, а из толпы раздаются крики "Браво".

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Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Сегодня, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Белкин

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