Гроб Бориса Моисеева опустили в могилу под крики "Браво" и несмолкаемые аплодисменты
На Троекуровском кладбище в Москве похоронили Бориса Моисеева
Заслуженного артиста России Бориса Моисеева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Видео публикует телеграм-канал SHOT.
В Москве похоронили певца Бориса Моисеева. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, как собравшиеся провожают певца в последний путь несмолкаемыми аплодисментами, а из толпы раздаются крики "Браво".
Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. Сегодня, 2 октября, в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве.
t.me / SHOT