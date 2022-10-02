Глава Пентагона раскрыл подробности разговора с Шойгу по поводу ядерного оружия

"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им говорили (о ядерном оружии. — Прим. Лайфа). Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", — заявил Остин.