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2 октября, 12:14
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Глава Пентагона раскрыл подробности разговора с Шойгу по поводу ядерного оружия

Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN рассказал о своих контактах с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно использования ядерного оружия.

"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им говорили (о ядерном оружии. — Прим. Лайфа). Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", — заявил Остин.

Глава Пентагона также заметил, что сейчас не видит оснований считать возможным использование Россией ядерного оружия в обозримом будущем.

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Ранее стало известно, что США намерены продолжать создавать оружие, неуязвимое перед средствами ПВО, а один из военно-промышленных концернов получил контракт в миллиард долларов на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM.

Обложка ©

Getty Images / Thomas Niedermueller / Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency

Артур Белкин

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