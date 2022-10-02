Глава Пентагона раскрыл подробности разговора с Шойгу по поводу ядерного оружия
Министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN рассказал о своих контактах с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно использования ядерного оружия.
"Вы слышали, что в нашем руководстве говорили, что мы в последнее время им говорили (о ядерном оружии. — Прим. Лайфа). Я лично в последние дни с Шойгу не говорил, но говорил в прошлом. И я говорил именно об этой проблеме", — заявил Остин.
Глава Пентагона также заметил, что сейчас не видит оснований считать возможным использование Россией ядерного оружия в обозримом будущем.
Ранее стало известно, что США намерены продолжать создавать оружие, неуязвимое перед средствами ПВО, а один из военно-промышленных концернов получил контракт в миллиард долларов на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM.
Getty Images / Thomas Niedermueller / Russian Presidential Press and Information Office / Anadolu Agency