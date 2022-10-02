Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов своих регионов, а назначит их президент России Владимир Путин в течение десяти дней с момента принятия новых субъектов в состав РФ. Об этом говорится в постановлениях о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, которые опубликовала высшая инстанция на своём официальном сайте.