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2 октября, 12:13

Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов

Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов своих регионов, а назначит их президент России Владимир Путин в течение десяти дней с момента принятия новых субъектов в состав РФ. Об этом говорится в постановлениях о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, которые опубликовала высшая инстанция на своём официальном сайте.

"Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской (и Запорожской. — Прим. Лайфа) областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора", — говорится в тексте документа.

Правительство новых регионов будет формироваться врио губернатора, а сама процедура — полностью соответствовать законодательству РФ.

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Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Артур Белкин
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