Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов
Главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов своих регионов, а назначит их президент России Владимир Путин в течение десяти дней с момента принятия новых субъектов в состав РФ. Об этом говорится в постановлениях о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, которые опубликовала высшая инстанция на своём официальном сайте.
"Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской (и Запорожской. — Прим. Лайфа) областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора", — говорится в тексте документа.
Правительство новых регионов будет формироваться врио губернатора, а сама процедура — полностью соответствовать законодательству РФ.
Ранее Лайф сообщал, что Конституционный суд РФ по итогам проверки одобрил пакет документов о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL