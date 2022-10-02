ФСБ России пресекла теракт на железной дороге в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности России сообщила о пресечённом теракте на железной дороге в Кабардино-Балкарии. В ходе оперативных мероприятий были обнаружены двое вооружённых злоумышленников, которые устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. Кадры следственных действий опубликовала пресс-служба Следственного комитета России.

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"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией предотвращён диверсионно-террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Всё произошло вчера, 1 октября. Сотрудники СКР, ФСБ России, МВД по СКФО и Росгвардии обнаружили злоумышленников в лесу, которые в этот момент устанавливали взрывное устройство под железнодорожное полотно. На требование правоохранителей сдаться злоумышленники открыли по ним стрельбу, но были ликвидированы ответным огнём. Позднее был найден и их сообщник. Сотрудники МВД в ходе нападения не пострадали.