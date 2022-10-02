ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 октября 2022, 13:10
105801

Зеленский заявил о "полной зачистке" Красного Лимана

Глава Незалежной Владимир Зеленский заявил, что украинские военные "полностью зачистили" Красный Лиман, расположенный в Краматорском районе Донецкой области.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью", — сказал бывший комик в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется
Пушилин: Подкрепление к Красному Лиману скоро подтянется

Накануне сообщалось, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Между тем украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах. Например, сегодня в Минобороны уточнили, что ВКС России уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении.

BannerImage

ТАСС / AP

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar