"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью", — сказал бывший комик в обращении, опубликованном в его телеграм-канале .

Накануне сообщалось, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Между тем украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах. Например, сегодня в Минобороны уточнили, что ВКС России уничтожили более 200 украинских военных на Краснолиманском направлении.