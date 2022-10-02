Главу Киево-Печерской лавры задержали на границе с церковным имуществом
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Главу Киево-Печерской лавры и епископа УПЦ, митрополита Павла задержали на границе при попытке вывезти с Украины церковное имущество, пишет украинский портал "Информационный поток".
"Глава Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, известный как митрополит Павел, был задержан на границе. Владыка Павел был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей", — говорится на сайте.
Издание утверждает, что документы на вывоз реликвий священнослужитель якобы выписал себе сам. Сколько ценностей он успел увезти в течение предыдущих поездок, пока не известно.
Ранее во Львове запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Как добавил украинский нардеп Юрий Ломага, деятельность УПЦ и украинской правоверной греко-католической церкви "носит антигосударственный и антиукраинский характер".