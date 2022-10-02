Главу Киево-Печерской лавры задержали на границе с церковным имуществом

Главу Киево-Печерской лавры и епископа УПЦ, митрополита Павла задержали на границе при попытке вывезти с Украины церковное имущество, пишет украинский портал "Информационный поток".

"Глава Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, известный как митрополит Павел, был задержан на границе. Владыка Павел был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей", — говорится на сайте.

Издание утверждает, что документы на вывоз реликвий священнослужитель якобы выписал себе сам. Сколько ценностей он успел увезти в течение предыдущих поездок, пока не известно.