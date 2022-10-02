НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 13:09

Главу Киево-Печерской лавры задержали на границе с церковным имуществом

<p>Фото © <a href="https://www.infopotik.com.ua/na-kordoni-zatrymano-nastoyatelya-svyato-uspenskoyi-kyyevo-pecherskoyi-lavry-mytropolyt-namagavsya-vyvezty-tserkovne-majno/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Информационный поток"</a></p>

Фото © "Информационный поток"

Главу Киево-Печерской лавры и епископа УПЦ, митрополита Павла задержали на границе при попытке вывезти с Украины церковное имущество, пишет украинский портал "Информационный поток".

"Глава Киево-Печерской лавры Пётр Лебедь, известный как митрополит Павел, был задержан на границе. Владыка Павел был пойман при попытке контрабандного вывоза церковных ценностей", — говорится на сайте.

Издание утверждает, что документы на вывоз реликвий священнослужитель якобы выписал себе сам. Сколько ценностей он успел увезти в течение предыдущих поездок, пока не известно.

Российская ассоциация защиты религиозной свободы обвинила Сейм Латвии в шантаже церкви

Российская ассоциация защиты религиозной свободы обвинила Сейм Латвии в шантаже церкви

Ранее во Львове запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Как добавил украинский нардеп Юрий Ломага, деятельность УПЦ и украинской правоверной греко-католической церкви "носит антигосударственный и антиукраинский характер".

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров