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2 октября, 12:57

Лавров заявил, что Россия не должна зависеть "ни от каких расистов"

Россия будет развиваться так, чтобы "не зависеть ни от каких расистов", с которыми невозможно найти общий язык. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

"Президент в обобщённом виде сказал то, о чём мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал: "Маски сброшены". Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", сказал министр.

Он добавил, что России следует "зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".

Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал расизмом русофобию в США и Европе. Он обратил внимание на нездоровую убеждённость Запада в том, что "его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира".

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми

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