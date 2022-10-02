Лавров заявил, что Россия не должна зависеть "ни от каких расистов"

Россия будет развиваться так, чтобы "не зависеть ни от каких расистов", с которыми невозможно найти общий язык. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России-1".

"Президент в обобщённом виде сказал то, о чём мы предупреждали долгие годы, призывали одуматься, он сказал: "Маски сброшены". — Я считаю, что расизм никуда не исчезал, как теперь мы понимаем, и если мы думали, что это был латентный расизм, то теперь понятно, что самый что ни на есть прямой и откровенный, грубый", — сказал министр.

Он добавил, что России следует "зависеть только от себя и тех людей во всём мире, которые полагаются на нас".