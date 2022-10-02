МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья об ухудшении погодных условий

Жителей столичного региона предупредили об ухудшении погодных условий. В начале недели в Москве и области ожидаются дождь, а также сильный ветер, сообщили в МЧС по региону.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с влиянием активного циклона в течение суток 3 октября по Московской области ожидается дождь, ночью местами сильный, в отдельных районах усиление восточного, юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также напомнили жителям и гостям столицы правила, которые следует соблюдать при неблагоприятных условиях погоды. Так, рекомендуется ездить за рулём со сниженной скоростью с увеличенной дистанцией, избегая маневрирования. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, слабо закреплённые конструкции, сооружения повышенного риска и не укрываться под деревьями.