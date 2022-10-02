The Sun рассказала о страхе придворных из-за "кровавых" серёг Меган Маркл

Придворные заметили серьги и не стали перечить тогда ещё герцогине из-за её потенциальной реакции, однако СМИ узнали об их происхождении. Несмотря на это, через месяц Маркл снова их надела, в этот раз — на вечеринку в честь 70-летия принца Чарльза, после чего личный помощник Гарри поговорил с ним об этом и, как казалось, тот не знал, что общественность осведомлена о дарителе украшения. Адвокаты Маркл заявили, что она не знала о причастности Салмана к убийству.