The Sun рассказала о страхе придворных из-за "кровавых" серёг Меган Маркл
Меган Маркл в "кровавых" серьгах. Фото © Getty Images / Ian Vogler - Pool
Газета The Sun рассказала о страхе прислуги британской королевской семьи из-за "кровавых" серёг Меган Маркл. Речь идёт об украшении, подаренном герцогине Сассекской наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль-Саудом, которое та надела на государственный ужин в октябре 2018 года – всего через три недели после убийства журналиста Джамаля Хашогги, устроенного саудовским принцем.
Придворные заметили серьги и не стали перечить тогда ещё герцогине из-за её потенциальной реакции, однако СМИ узнали об их происхождении. Несмотря на это, через месяц Маркл снова их надела, в этот раз — на вечеринку в честь 70-летия принца Чарльза, после чего личный помощник Гарри поговорил с ним об этом и, как казалось, тот не знал, что общественность осведомлена о дарителе украшения. Адвокаты Маркл заявили, что она не знала о причастности Салмана к убийству.
Ранее Лайф писал, что король Великобритании Карл III якобы просил принца Гарри не брать Меган Маркл на прощание с Елизаветой II. По словам источника, ей были не рады в столь печальное время.