Вооружённые силы новых субъектов войдут в Российскую армию
Проекты федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России содержат положения о включении их Вооружённых сил в состав ВС РФ. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом принятия новых регионов. Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит 3 октября.
ТАСС / Валентин Спринчак