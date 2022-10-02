Вооружённые силы новых субъектов войдут в Российскую армию

Проекты федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России содержат положения о включении их Вооружённых сил в состав ВС РФ. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", — сказал он журналистам.