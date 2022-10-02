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2 октября, 12:49

Вооружённые силы новых субъектов войдут в Российскую армию

Проекты федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России содержат положения о включении их Вооружённых сил в состав ВС РФ. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооружённые силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", — сказал он журналистам.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава государства Владимир Путин назначил представителей при рассмотрении парламентом принятия новых регионов. Проекты конституционных законов о принятии регионов, а также законы о ратификации международных договоров по новым субъектам Госдума рассмотрит 3 октября.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Оксана Попова

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