Учёные нашли микроб, который скрывался от науки больше века

Учёные нашли редкий микроб, который скрывался от науки более ста лет. Удалось даже обнаружить новые виды, которые до этого были неизвестны человечеству, передаёт журнал Protist.

На поиски у специалистов ушло около 18 месяцев. В ходе эксперимента они исследовали водоёмы во всём мире, в том числе и в Польше, когда среди прочих микробов нашли описанный более века назад во Франции вид Legendrea loyezae. Кроме того, были найдены и новые бактерии, например Lacerus, которая получила имя благодаря зубчатому виду краёв клеток. Остальным названия ещё не выбрали.

Микроорганизмы составляют большинство видов на древе жизни, отметили эксперты. По их словам, биоразнообразие на микроскопическом уровне изучено не так хорошо, хоть и являются основой всех экосистем. Сейчас исследования микробов сосредоточены на их геномных данных. Однако итоги исследований авторов могут повлиять на процесс наблюдения за микробами с помощью микроскопа и вернуть его в "моду".