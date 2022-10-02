Актёры литовского театра устроили скандал из-за спектакля об украинских нацистах

Актёры Государственного молодёжного театра Литвы отказались играть в постановке украинского режиссёра Сергея Лозницы по роману Джонатана Литтелла "Благоволительницы", назвав спектакль "антиукраинским". Об этом сообщает литовское радио LRT.

"Это абсолютно антиукраинский материал. Я не понимаю, как в государственном театре в стране, которая так поддерживает Украину, можно нести такие бредовые вещи со сцены?" — сказал актёр Андрюс Белобжескис.

Главным героем романа является офицер СС, который пытается оправдать себя и таких же, как он, преступников, утверждая, что каждый на их месте поступил бы как они, потому что такова система фашистской Германии. В книге также идёт речь о сотрудничестве этнических украинцев с нацистами в уничтожении еврейского населения. В 2006 году роман получил одну из самых престижных французских литературных премий.

Литовские актёры выступили против, потому что в спектакле по роману Литтелла украинцы изображены нацистами. Однако режиссёр утверждает, что украинцы вообще не упоминаются в пьесе — она "о немцах, о нацистской Германии, об идеях национал-социализма и Холокосте — о причинах, по которым это стало возможным".