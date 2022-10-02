3 главных врага для молочных зубов
Врач Романова назвала трёх главных врагов молочных зубов
У молочных зубов есть несколько основных "врагов", которые могут сказаться на здоровье ребёнка в будущем. О том, кто ими является, Лайфу рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.
"Первое — это нежелание родителей их чистить. Потому что до сих пор, хоть мы живём не в каменном веке, родители считают, что если зубы молочные, то они выпадут сами и всё будет в порядке. Почему это плохо, потому что, если молочные зубы не чистить, на них образовывается также кариес и прочие неприятности. Но самое неприятное в том, что от них страдают зачатки постоянных зубов и дети уже мучаются потом с постоянными зубами из-за того, что не ухаживали родители в своё время за молочными", — рассказала Романова.
Негативно могут сказаться и фруктовые соки, которые некоторые родители дают детям на ночь, чтобы они могли лучше заснуть. По словам врача, это может привести к появлению во рту микрофлоры, которая в дальнейшем будет размножаться на фоне большого количества глюкозы. Ещё одним фактором может стать употребление так называемых натуральных ирисок и мармеладок. Безобидными они не являются из-за большого количества в них сахара, а также возможности прилипать к зубам ребёнка.
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