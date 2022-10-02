3 главных врага для молочных зубов

"Первое — это нежелание родителей их чистить. Потому что до сих пор, хоть мы живём не в каменном веке, родители считают, что если зубы молочные, то они выпадут сами и всё будет в порядке. Почему это плохо, потому что, если молочные зубы не чистить, на них образовывается также кариес и прочие неприятности. Но самое неприятное в том, что от них страдают зачатки постоянных зубов и дети уже мучаются потом с постоянными зубами из-за того, что не ухаживали родители в своё время за молочными", — рассказала Романова.