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2 октября, 13:02

3 главных врага для молочных зубов

Врач Романова назвала трёх главных врагов молочных зубов

У молочных зубов есть несколько основных "врагов", которые могут сказаться на здоровье ребёнка в будущем. О том, кто ими является, Лайфу рассказала челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

"Первое — это нежелание родителей их чистить. Потому что до сих пор, хоть мы живём не в каменном веке, родители считают, что если зубы молочные, то они выпадут сами и всё будет в порядке. Почему это плохо, потому что, если молочные зубы не чистить, на них образовывается также кариес и прочие неприятности. Но самое неприятное в том, что от них страдают зачатки постоянных зубов и дети уже мучаются потом с постоянными зубами из-за того, что не ухаживали родители в своё время за молочными", — рассказала Романова.

Негативно могут сказаться и фруктовые соки, которые некоторые родители дают детям на ночь, чтобы они могли лучше заснуть. По словам врача, это может привести к появлению во рту микрофлоры, которая в дальнейшем будет размножаться на фоне большого количества глюкозы. Ещё одним фактором может стать употребление так называемых натуральных ирисок и мармеладок. Безобидными они не являются из-за большого количества в них сахара, а также возможности прилипать к зубам ребёнка.

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Getty Images

Артур Белкин

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