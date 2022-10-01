Детьми мы все обожали эти 10 вещей, но спустя десятилетия не переносим на дух

"Когда выпал зуб. Только вспомните, как бегали по всему дому и показывали выпавший молочный зуб. Когда ты малыш, потерянный зуб приносит тебе деньги. Когда ты взрослый, протез будет стоить гораздо больше, чем все деньги, которые тебе когда-либо оставляла "Зубная фея", — 4ninawells.

"Засыпать в одном месте, а просыпаться — в другом. Когда ты ребёнок — это значит, что о тебе позаботились родители и не о чем беспокоиться. Если такое случится со взрослым... ничего хорошего от подобной истории не жди", — Persimus.

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"Проверять почтовый ящик. Помню, как в детстве каждый день просил родителей проверять его, потому что у меня были друзья по переписке. Я был в таком восторге! Теперь я боюсь подходить к почтовому ящику, потому что теперь там всё равно одни счета", — Slowmechanic180.

"Крутиться. Даже на месте вокруг собственной оси. Теперь, когда у меня у самой ребёнок, я могу разве что пару вращений сделать, прежде чем у меня закружится голова", — lamacake.

"Не иметь работы. В детстве это норма и вообще можешь заниматься чем хочешь. А вот если тебе 30 и у тебя нет источника заработка... Тут уже проблемы", — ShylyYouthful.

"Съесть кучу конфет за раз. В принципе, сейчас тоже так можно сделать и будет даже вкусно, но последствия того не стоят. Сердце уже не то, да и кожа спасибо не скажет", — strawberry_tall_cake.

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"День рождения. Не то что бы я теперь ненавижу этот день, но по сравнению с моими эмоциями в детстве — это ничто", — VillainousWorkman.

"Не спать до двух часов ночи в подростковом/юном возрасте: "Да, детка! Да хоть всю ночь напролёт не спать!" Не спать до двух ночи, когда тебе уже сорок: "Утром будет больно...", — Significant_Map122.

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"Лето. Когда ты ребёнок, это три месяца свободы от школы. А когда ты взрослый, тебе всё так же нужно ходить на работу, но теперь каждый день жара и ты постоянно потеешь как собака", — chadthundertalk.