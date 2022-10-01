6 сексуальных фантазий, о которых грезит каждая женщина, но боится признаться

Все уже давно знают, что мужчин и женщин побудить заняться сексом могут совершенно разные причины. Иногда это желание сблизиться с понравившимся человеком или способ просто расслабиться и выпустить накопившийся стресс. Поэтому и процесс самой близости для представителей двух полов отличается. Что нужно женщине для того, чтобы получить удовольствие от секса: доминантный партнёр, страсть или самостоятельное управление процессом? Оказалось, что фантазии, о которых женщины обычно молчат, совершенно о другом. И мы выяснили, о чём же грезят дамы.

Большое количество комплиментов

Первое, чего всегда хотят девушки во время секса, — слышать в свою сторону комплименты. Фото © Shutterstock

Даже женщины с самыми идеальными телами нередко сомневаются в себе и стесняются в момент близости. Им кажется, что складка на животе, какие-то пропущенные волоски на теле, возможные растяжки и другие свидетельства, что перед мужчиной — живой человек, отталкивают кавалера. Некоторые дамы волнуются даже за выражение лица, а когда женщина на стрессе, о каком удовольствии может идти речь? Поэтому первое, чего всегда хотят девушки во время секса, — слышать в свою сторону комплименты. Парень может шептать избраннице о красоте её груди, о мягкости кожи, стройности ног или элегантных пальчиках, да о чём угодно! Чем увереннее ощущает себя женщина, тем более раскрепощённой будет.

Долгая прелюдия

К качественному сексу, по мнению женщин, относится и прелюдия. Она должна длиться не менее 20 минут, чтобы разгораться желанием вместе с партнёром постепенно, касаясь и изучая тела друг друга, так как мужчины в близости обычно бывают нетерпеливыми, часто не уделяют подготовке партнёрши особого внимания, считая, что, раз та согласилась на секс, тоже хочет близости. Да, хочет, но оргазма прекрасной половине человечества достичь сложнее, требуется больше времени. Порадуйте любимую и уделите ей столько времени, сколько той необходимо. Дайте девушке почувствовать себя по-настоящему желанной. Ведь она всегда скажет, когда стоит приступать к "главным" действиям.

Атмосфера безопасности и отсутствие осуждения

Во время интимной близости может произойти не только крышесносный оргазм, но и что-то неприятное. Внезапная судорога, громкие и неприятные звуки, разные боли и растяжения, выделения. Поэтому женщине важно быть уверенной, что с избранником она в безопасности. А если что-то внезапно произойдёт, партнёр поможет и не станет стыдить или осуждать за случившиеся. Чувствовать комфорт и надёжность — ещё одна женская сексуальная фантазия.

Когда мужчина говорит о своих чувствах

Если во время близости девушки ведут себя громко: стонут, шумно вздыхают и даже кричат, мужчины чаще молчат. Порой только по закатыванию глаз и активному сопению можно понять, что парень тоже наслаждается процессом. Поэтому женщинам невероятно приятно, когда партнёр перестаёт контролировать звуки удовольствия. Мужчина, который не стесняется стонать или прямо говорить о чувствах, как хорошо сейчас ему с конкретной особой, женщину только сильнее возбудит и подарит больше уверенности в себе. А от этого, как мы уже выяснили, зависит и достижение оргазма избранницей.

Чтобы иногда во время секса парень был грубее

Нежность девушкам нравится, но иногда дамам хочется, чтобы в порыве страсти их прижали к стене. Фото © Shutterstock

Ещё есть такая категория девушек и женщин, которые втайне мечтают, чтобы мужчина на них накинулся. Но не буквально, лишая возможности отказа и прибегая к сексуальному насилию. Это должен быть элемент игры и прелюдии. Как понять, что женщина хочет, чтобы партнёр во время близости был немного грубее, доминировал? Проследите, как в обычное время она реагирует на шлепки, любит ли кусаться и царапаться, или спросите напрямую. Нежность девушкам нравится, но иногда дамы мечтают, чтобы в порыве страсти их прижали к стене.

Обоюдные оральные ласки