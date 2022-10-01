10 смешных фотодоказательств, что кот-алкоголик — горе в семье

Кажется, пристраститься к алкоголю могут не только люди. Многие хозяева замечают, что их любимцы иногда не прочь приложиться к бутылке... хоть в этом случае и в буквальном смысле.