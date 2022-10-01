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1 октября, 08:10

10 смешных фотодоказательств, что кот-алкоголик — горе в семье

Кажется, пристраститься к алкоголю могут не только люди. Многие хозяева замечают, что их любимцы иногда не прочь приложиться к бутылке... хоть в этом случае и в буквальном смысле.

"Кот моего друга очень хочет мой коктейль", — OopsyBear7.

Фото © Reddit / OopsyBear7

Фото © Reddit / OopsyBear7

"Когда карантин только начался, мы с мужем частенько делали вид, что ходим в бар, сидя за стойкой с напитками. Нашей кошке понравилась эта идея", — escape_button.

Фото © Reddit / escape_button

Фото © Reddit / escape_button

"Мне, пожалуйста, два белых русских", — mambajamba2.

Фото © Reddit / mambajamba2

Фото © Reddit / mambajamba2

"Название вина переводится как "Чёрная кошка". Не обманули", — Jackyla64.

Фото © Reddit / Jackyla64

Фото © Reddit / Jackyla64

"Я владелец бара в Мьянме. Эта маленькая леди любит приходить и спать на наших пивных кегах. А ещё она беременна!" RonaldTheGiraffe.

Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe

Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe

"Ничего не знаю. Теперь я пиво", — emoposer.

Фото © Reddit / emoposer

Фото © Reddit / emoposer

"Из-за Лилиной тяги к бутылке вся семья разваливается", — Transigence.

Фото © Reddit / Transigence

Фото © Reddit / Transigence

"Вот, ребята, алкоголь — это зло", — Lowcrbnaman.

Фото © Reddit / Lowcrbnaman

Фото © Reddit / Lowcrbnaman

"Мой кот — алкоголик...", — watchthedoge.

Фото © Reddit / watchthedoge

Фото © Reddit / watchthedoge

"Перебрал с винишком, видимо! (На самом деле это просто игрушка с кошачьей мятой.)" dreaming_by_day.

Фото © Reddit / dreaming_by_day

Фото © Reddit / dreaming_by_day

10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме

10 котов, которым давно пора на пенсию, но они всё ещё самые хорошие мальчики и девочки в доме

Обложка ©

Reddit / escape_button, watchthedoge

Сергей Трофимов

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