10 смешных фотодоказательств, что кот-алкоголик — горе в семье
Кажется, пристраститься к алкоголю могут не только люди. Многие хозяева замечают, что их любимцы иногда не прочь приложиться к бутылке... хоть в этом случае и в буквальном смысле.
"Кот моего друга очень хочет мой коктейль", — OopsyBear7.
Фото © Reddit / OopsyBear7
"Когда карантин только начался, мы с мужем частенько делали вид, что ходим в бар, сидя за стойкой с напитками. Нашей кошке понравилась эта идея", — escape_button.
Фото © Reddit / escape_button
"Мне, пожалуйста, два белых русских", — mambajamba2.
Фото © Reddit / mambajamba2
"Название вина переводится как "Чёрная кошка". Не обманули", — Jackyla64.
Фото © Reddit / Jackyla64
"Я владелец бара в Мьянме. Эта маленькая леди любит приходить и спать на наших пивных кегах. А ещё она беременна!" — RonaldTheGiraffe.
Фото © Reddit / RonaldTheGiraffe
"Ничего не знаю. Теперь я пиво", — emoposer.
Фото © Reddit / emoposer
"Из-за Лилиной тяги к бутылке вся семья разваливается", — Transigence.
Фото © Reddit / Transigence
"Вот, ребята, алкоголь — это зло", — Lowcrbnaman.
Фото © Reddit / Lowcrbnaman
"Мой кот — алкоголик...", — watchthedoge.
Фото © Reddit / watchthedoge
"Перебрал с винишком, видимо! (На самом деле это просто игрушка с кошачьей мятой.)" — dreaming_by_day.
Фото © Reddit / dreaming_by_day
Reddit / escape_button, watchthedoge