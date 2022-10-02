Стало известно обещание министра обороны ФРГ, данное во время визита в Одессу

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт пообещала Украине во время вчерашнего визита в Одессу новое оружие. По её словам, в поставку войдут, например, 16 словацких самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana.

"Мы в следующем году сможем поставить Украине 16 систем Zuzana, производство которых осуществляется в Словакии и финансируется Германией вместе с Данией и Норвегией", — сказала она в эфире ARD после визита в Одессу.

По данным телеканала, модифицированные Zuzana 2 поставят в рамках контракта, стоимость которого насчитывает порядка 93 миллионов евро. Причём министр заверила, что Германия будет и дальше помогать Украине, в частности оказывая военную помощь в рамках "круговых обменов" с такими странами, как Греция и Словакия.