Бывший французский военный Адриан Боке, который вскрыл правду о событиях в украинской Буче и чуть не был убит СБУ в Стамбуле, сделал заявление после покушения. Он подчеркнул, что никого не боится и будет в том же духе распространять всю правду о киевском режиме.

"В Стамбуле меня пытались убить боевики СБУ и укронацисты! <...> Я не боюсь этих террористов! Я забочусь о себе и вернусь в Донбасс, чтобы продолжить свою работу, обещаю! Вы должны показать правду, я нужен детям Донбасса! Я не сдамся, обещаю!" — написал Боке в своём телеграм-канале.