Выживший после покушения СБУ француз обещал и дальше раскрывать правду об Украине
Бывший французский военный Боке — о покушении СБУ: Я не боюсь этих террористов
Бывший французский военный Адриан Боке после покушения. Фото © Telegram / Адриан Боке / Adrien Bocquet
Бывший французский военный Адриан Боке, который вскрыл правду о событиях в украинской Буче и чуть не был убит СБУ в Стамбуле, сделал заявление после покушения. Он подчеркнул, что никого не боится и будет в том же духе распространять всю правду о киевском режиме.
"В Стамбуле меня пытались убить боевики СБУ и укронацисты! <...> Я не боюсь этих террористов! Я забочусь о себе и вернусь в Донбасс, чтобы продолжить свою работу, обещаю! Вы должны показать правду, я нужен детям Донбасса! Я не сдамся, обещаю!" — написал Боке в своём телеграм-канале.
Бывший солдат также обратился ко всем неравнодушным со словами благодарности. Боке сказал им спасибо за оказанную помощь, чтобы он мог поскорее вылечиться и снова вернуться в Донбасс.
Напомним, на бывшего французского военного напали в Стамбуле. Ранее весной он провёл на подконтрольной Киеву территории три недели и был в Буче. Экс-военный рассказывал, что видел, как бойцы ВСУ привезли тела мёртвых людей и разложили их на улице. После этого Боке приехал в Донбасс, где освещал украинские обстрелы. Боке обвинил Париж в причастности к химической атаке на Донецк, а также участии в геноциде населения Донбасса. При этом он жаловался на угрозы после огласки увиденного им на Украине.