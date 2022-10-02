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2 октября, 13:29

Как быстро избавиться от блох в доме: Пошаговая инструкция

Эксперты рассказали, как избавиться от блох в доме

Блохи быстро распространяются в доме, если попадают туда на шерсти домашних питомцев. При обнаружении насекомых нужно сразу обработать животное с помощью инсектицидных капель, советует МК.

"Подстилки и другие принадлежности питомцев нужно либо выбросить, либо обработать кипятком. Если на улице холодно, то тогда вещи можно вынести на мороз. Блохи не смогут выжить при низкой температуре", пишет издание.

Тщательной обработке подлежит и постельное бельё домочадцев. Его нужно либо выстирать при максимально возможном температурном режиме, либо отпарить. Деревянную мебель и пол тоже нужно продезинфицировать, для этого подойдёт вода с добавлением мыла и эфирного масла или нашатыря. Обработать следует и другие поверхности. Если у кого-то из членов семьи аллергия на химию, то можно приготовить чистящий раствор на основе лимона. Для этого понадобится три фрукта, которые следует нарезать и размять в кастрюле.

"В эту же ёмкость надо добавить 700 миллилитров воды, вскипятить и продолжить варить ещё 30 минут на огне средней мощности. Затем жидкость нужно настоять в течение 8–12 часов, процедить и добавить туда 350 миллилитров столового уксуса. Этот раствор потом распылите в квартире", — поясняет издание.

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Обложка ©

Getty Images / Cunaplus_M.Faba

Татьяна Миссуми
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