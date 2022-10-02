Как быстро избавиться от блох в доме: Пошаговая инструкция

Блохи быстро распространяются в доме, если попадают туда на шерсти домашних питомцев. При обнаружении насекомых нужно сразу обработать животное с помощью инсектицидных капель, советует МК.

"Подстилки и другие принадлежности питомцев нужно либо выбросить, либо обработать кипятком. Если на улице холодно, то тогда вещи можно вынести на мороз. Блохи не смогут выжить при низкой температуре", — пишет издание.

Тщательной обработке подлежит и постельное бельё домочадцев. Его нужно либо выстирать при максимально возможном температурном режиме, либо отпарить. Деревянную мебель и пол тоже нужно продезинфицировать, для этого подойдёт вода с добавлением мыла и эфирного масла или нашатыря. Обработать следует и другие поверхности. Если у кого-то из членов семьи аллергия на химию, то можно приготовить чистящий раствор на основе лимона. Для этого понадобится три фрукта, которые следует нарезать и размять в кастрюле.

"В эту же ёмкость надо добавить 700 миллилитров воды, вскипятить и продолжить варить ещё 30 минут на огне средней мощности. Затем жидкость нужно настоять в течение 8–12 часов, процедить и добавить туда 350 миллилитров столового уксуса. Этот раствор потом распылите в квартире", — поясняет издание.