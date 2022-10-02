В Британии рассказали, как Россия может избежать кризиса на фоне краха экономик США и ЕС

Существование формата БРИКС и его расширение может помочь России не только максимально изолироваться от стран Запада, но и спасти экономику страны от кризиса, тогда как Европу и США на этом фоне могут ждать серьёзные проблемы. Об этом в статье для The Spectator рассказал экономист Филип Пилкингтон.

По его мнению, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" приведёт к серьёзному росту цен на энергоносители и приблизит Евросоюз к экономической "бездне".

"Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведёт к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придётся отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен", — написал Пилкингтон, сравнив нынешнюю ситуацию с началом Великой депрессии 1929 года.

Эксперт также уверяет, что ряд текущих событий может привести к краху сначала европейской, а затем и американской экономик. А вот Россия способна избежать катастрофических событий за счёт формата активного сотрудничества с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР, Аргентиной, Ираном, Турцией, Индонезией и Саудовской Аравией.