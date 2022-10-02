В Британии рассказали, как Россия может избежать кризиса на фоне краха экономик США и ЕС
Экономист Пилкингтон рассказал, как Россия может избежать экономической катастрофы
Существование формата БРИКС и его расширение может помочь России не только максимально изолироваться от стран Запада, но и спасти экономику страны от кризиса, тогда как Европу и США на этом фоне могут ждать серьёзные проблемы. Об этом в статье для The Spectator рассказал экономист Филип Пилкингтон.
По его мнению, диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" приведёт к серьёзному росту цен на энергоносители и приблизит Евросоюз к экономической "бездне".
"Европа больше не сможет импортировать российский газ, что приведёт к резкому скачку цен на энергоносители. Это означает, что европейским странам придётся отправлять больше евро и фунтов за границу для закупки топлива. Более высокие затраты на импорт скажутся и на потребителях, поскольку предприятия попытаются компенсировать рост стоимости энергии повышением цен", — написал Пилкингтон, сравнив нынешнюю ситуацию с началом Великой депрессии 1929 года.
Эксперт также уверяет, что ряд текущих событий может привести к краху сначала европейской, а затем и американской экономик. А вот Россия способна избежать катастрофических событий за счёт формата активного сотрудничества с Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР, Аргентиной, Ираном, Турцией, Индонезией и Саудовской Аравией.
"Похоже, цель этих экономик состоит в том, чтобы максимально отделиться от Запада. Если им это удастся, а похоже, что так оно и есть, то они смогут избежать падения", — отметил Пилкингтон.
Напомним, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа. Европейские лидеры признали аварию на СП результатом диверсии.
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