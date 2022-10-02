Решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято

Решение по будущему статусу украинского языка в Луганской Народной Республике пока не принято. Об этом ТАСС рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет. Будет зависеть от дальнейших решений. Сейчас у нас только русский язык является государственным", — сказал он.