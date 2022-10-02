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2 октября, 13:22

Решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято

Мирошник: Решение о будущем статусе украинского языка в ЛНР ещё не принято

Решение по будущему статусу украинского языка в Луганской Народной Республике пока не принято. Об этом ТАСС рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет. Будет зависеть от дальнейших решений. Сейчас у нас только русский язык является государственным", — сказал он.

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Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики сохранят статус республик в составе России с русским языком в качестве государственного. В соответствии с договором, всем жителям гарантируется право на его сохранение и создание условий для изучения и совершенствования.

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ТАСС / Эрик Романенко

Оксана Попова

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