В Ростовской области 51-летней мужчина насмерть разбился на скутере

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Всё случилось в 10 утра в двух с половиной километрах от Гундуровского хутора, когда 51-летней местный житель не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительной версии, водитель налетел на кочку или яму, при этом на нём не было шлема или других средств защиты.