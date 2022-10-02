В Ростовской области 51-летней мужчина насмерть разбился на скутере
Место происшествия. Фото © УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Всё случилось в 10 утра в двух с половиной километрах от Гундуровского хутора, когда 51-летней местный житель не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.
По предварительной версии, водитель налетел на кочку или яму, при этом на нём не было шлема или других средств защиты.
Ранее Лайф писал о массовом ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Трагедия произошла из-за столкновения грузовика и эвакуатора, который после этого вылетел на встречную полосу и устроил новую аварию с несколькими легковушками.