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2 октября, 13:21

В Ростовской области 51-летней мужчина насмерть разбился на скутере

<p>Место происшествия. Фото © УГИБДД по Ростовской области </p>

Место происшествия. Фото © УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием водителя скутера, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Всё случилось в 10 утра в двух с половиной километрах от Гундуровского хутора, когда 51-летней местный житель не справился с управлением и, перевернувшись, вылетел в кювет. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительной версии, водитель налетел на кочку или яму, при этом на нём не было шлема или других средств защиты.

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Ранее Лайф писал о массовом ДТП в Рязанской области, в котором погибло три человека. Трагедия произошла из-за столкновения грузовика и эвакуатора, который после этого вылетел на встречную полосу и устроил новую аварию с несколькими легковушками.

Матвей Шандрыголов

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