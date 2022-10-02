4 признака поражения печени, которые часто игнорируются

Высокое артериальное давление, лишний вес и высокий уровень холестерина могут свидетельствовать о развитии жировой болезни печени. В беседе с порталом Eat This, Not That! врачи рассказали, как распознать болезнь на раннем этапе.

Боль в животе Фото © Getty Images

Неприятные ощущения в области живота могут говорить о повреждении печени. Как рассказал доктор Салех Алкахтани, боль в верхней правой части живота указывает уже на серьёзные проблемы с органом.

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Свидетельствовать о заболевании органа может и желтуха — пожелтение кожи и белков глаз из-за слишком высокого уровня билирубина в крови. Превышение нормы пигмента обычно связывают с воспалением или другими аномалиями клеток печени. По словам специалистов, в большинстве случаев желтуха остаётся единственным признаком поражения органа.

Зуд Фото © Getty Images

Как сообщила гепатолог Сумера Ильяс, цирроз чаще всего развивается без каких-либо признаков, пока болезнь не приведёт к значительному повреждению печени. Однако к первым симптомам болезни относят усталость, потерю веса, тошноту, кровоподтёки и отёки ног, ступней или лодыжек. Также в числе симптомов — кожный зуд и покраснение ладоней.

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Увеличение органа обычно считается признаком заболевания. Изменение печени в размерах может привести к дискомфорту в районе живота и постоянному чувству сытости.