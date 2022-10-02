Скелетонист Владислав Марченков получил повестку в военкомат
Скелетонист Владислав Марченков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Участник Олимпийских игр 2018 года российский скелетонист Владислав Марченков сообщил, что получил повестку в военкомат в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом 25-летний спортсмен рассказал РИА "Новости".
"Я живу в Москве и несколько дней назад получил повестку о мобилизации. Я сходил в военкомат, но из-за того, что у меня не было военного билета, мне дали отсрочку до 4 октября. Дело в том, что я в этом году женился и собирался переехать жить в Краснодарский край. И часть документов, в том числе и военный билет, находились уже по новому месту жительства", — сказал спортсмен.
По словам Марченкова, уже вчера он получил новый военный билет и 4 октября поедет на призывной пункт. Спортсмен признался, что за него переживают близкие, но он сам пребывает в хорошем настроении.
Ранее Лайф сообщал, что боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. Также он рассказал, что его брат погиб в начале российской спецоперации на Украине.