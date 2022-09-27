На бывшего французского спецназовца Адриана Боке, который последние месяцы освещал события в Донбассе и вскрыл правду о постановке ВСУ в украинской Буче, совершено нападение в Стамбуле. Он рассказал RT , что перед атакой заметил слежку.

"Караулили с вечера" , — сказал Боке и уточнил, что 26 сентября два человека, вооружённые ножом, набросились на него. Боке получил несколько резаных ран, но его жизни ничего не угрожает.

Кто стоит за преступлением, Адриан не знает, но весной он провёл на подконтрольной Киеву территории три недели и был в Буче. Экс-военный рассказывал, что видел, как бойцы ВСУ привезли тела мёртвых людей и разложили их на улице. После этого Боке приехал в Донбасс, где освещал украинские обстрелы. Боке также обвинил Париж в причастности к химической атаке на Донецк, а также участии в геноциде населения Донбасса.