В Италии раскрыли причину вызова российского посла в МИД

Роберто Чинголани, итальянский министр по вопросам экологического перехода, заявил в эфире телеканала Rai 3, что МИД страны вызвал российского посла Сергея Разова из-за ситуации на "Северных потоках". По его словам, на встрече также будет обсуждаться спецоперация на Украине.