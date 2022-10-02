В Италии раскрыли причину вызова российского посла в МИД
МИД Италии вызвал посла России из-за ситуации с "Северными потоками"
Роберто Чинголани, итальянский министр по вопросам экологического перехода, заявил в эфире телеканала Rai 3, что МИД страны вызвал российского посла Сергея Разова из-за ситуации на "Северных потоках". По его словам, на встрече также будет обсуждаться спецоперация на Украине.
"На повестке дня — прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению конфликта [на Украине]", — заявил он.
Напомним, что 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке "А" "Северного потока – 2". Позже подобное было зафиксировано и на двух нитках "Северного потока – 1". В свою очередь, появилась версия о диверсии на трубопроводах. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, в произошедшем прослеживается рука Запада.
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