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2 октября, 15:53

В Италии раскрыли причину вызова российского посла в МИД

МИД Италии вызвал посла России из-за ситуации с "Северными потоками"

Роберто Чинголани, итальянский министр по вопросам экологического перехода, заявил в эфире телеканала Rai 3, что МИД страны вызвал российского посла Сергея Разова из-за ситуации на "Северных потоках". По его словам, на встрече также будет обсуждаться спецоперация на Украине.

"На повестке дня прояснение ситуации с диверсией на "Северном потоке". Начнут с диверсий на "Северном потоке" и перейдут к обсуждению конфликта [на Украине]", заявил он.

Российского посла Сергея Разова вызвали в МИД Италии

Российского посла Сергея Разова вызвали в МИД Италии

Напомним, что 26 сентября стало известно о резком падении давления на нитке "А" "Северного потока2". Позже подобное было зафиксировано и на двух нитках "Северного потока 1". В свою очередь, появилась версия о диверсии на трубопроводах. По словам главы СВР Сергея Нарышкина, в произошедшем прослеживается рука Запада.

Обложка ©

Getty Images / Jens Büttner/picture alliance

Матвей Шандрыголов

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