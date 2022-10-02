Синоптики предсказали Европе холодную зиму и проблемы с энергетикой

Синоптики предсказали Европе холодную зиму, которая повлияет на энергетический потенциал континента. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды. По словам Флоренса Рабье, директора организации, сильные холода принесут Евросоюзу небольшое число осадков и ветра.

"В случае такого сценария для энергетики он будет весьма трудным не только из-за того, что немного холоднее, но также из-за меньшего количества ветров для (выработки. — Прим. Лайфа.) ветряной энергии и меньшего количества осадков для гидроэнергетики", — заявил синоптик и добавил, что это помешает реализации планов по отказу от российских энергоносителей.

При этом подобная ситуация уже наблюдалась прошедшим летом, когда рекордная жара повлияла на энергетический потенциал Евросоюза тем же образом.