Полиция начала проверку из-за видео с "Королевой красоты", поющей гимн "Азова"
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / olga_rijjylya
Правоохранительные органы организовали проверку после опубликованного видео победительницы конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона калина" (гимн украинских националистов).
"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщили в пресс-службе МВД республики.
Как уже писал Лайф, победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео украинскую песню "Червона калина", которая также считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА) и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение. Кстати, сама красавица поспешила оправдаться, обратившись к подписчикам с вопросом "почему люди такие злые".