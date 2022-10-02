Полиция начала проверку из-за видео с "Королевой красоты", поющей гимн "Азова"

Правоохранительные органы организовали проверку после опубликованного видео победительницы конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольги Валеевой, на котором она исполнила песню "Червона калина" (гимн украинских националистов).

"В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщили в пресс-службе МВД республики.