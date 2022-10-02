Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые едут на протест в Кишинёв
Полиция Молдавии мешает жителям страны приехать на акцию протеста в Кишинёв и блокирует автобусы с людьми. Об этом говорится в сообщении партии "Шор".
"Многим людям в северных населённых пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест, запланированный на 15:00 (совпадает с мск) перед администрацией президента. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", — говорится в сообщении.
В партии также отмечают, что за последние недели ряд граждан страны "подвергались запугиванию и шантажу, чтобы не приезжать на манифестацию", многим угрожали дальнейшими проблемами.
Напомним, в Молдавии уже две недели проходят акции протеста. Собравшиеся жители страны в ходе последней демонстрации требовали отставки президента страны Майи Санду и скандировали "Америка, иди домой".
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