Полиция блокирует автобусы с жителями Молдавии, которые едут на протест в Кишинёв

Полиция Молдавии мешает жителям страны приехать на акцию протеста в Кишинёв и блокирует автобусы с людьми. Об этом говорится в сообщении партии "Шор".

"Многим людям в северных населённых пунктах страны не позволяют приехать на сегодняшний национальный протест, запланированный на 15:00 (совпадает с мск) перед администрацией президента. Транспортные средства, заполненные людьми, были остановлены полицией на выезде из городов Флорешты и Бельцы по указанию власти партии "Действие и солидарность", — говорится в сообщении.

В партии также отмечают, что за последние недели ряд граждан страны "подвергались запугиванию и шантажу, чтобы не приезжать на манифестацию", многим угрожали дальнейшими проблемами.