Россиянам объяснили разницу между бронью и отсрочкой от мобилизации

Почётный адвокат России Леонид Ольшанский рассказал, как отличить бронь и отсрочку от мобилизации. По его словам, существует понятие "освобождение", о котором подробнее он сообщил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Нужно разделять понятия "отсрочка", "освобождение" и "бронь". Яркий пример отсрочки — студент, который учится. Дать человеку получить образование — гуманный подход. Второй аспект — не годен, человек тяжело болен. Отсрочка — это если, например, много детей, не дай бог, погибла мать, пока дети не достигнут совершеннолетнего возраста", — пояснил юрист.

По его словам, бронь же предоставляется тем, кто работает на важнейших производствах, необходимых для оборонной промышленности страны. В качестве примера Ольшанский привёл "Уралвагонзавод", где делают дорожно-строительные машины, железнодорожные вагоны и другую технику. Также он упомянул и сотрудников IT- и цифровых технологий. Как подчеркнул юрист, "бронь не менее важна, чем вести танки в бой".