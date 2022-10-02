Более 180 повесток о мобилизации вручили на российско-грузинской границе

Более 180 повесток вручили подлежащим мобилизации гражданам РФ на границе между Россией и Грузией. Об этом ТАСС сообщил заместитель военного комиссара республики Северная Осетия – Алания Абрил Абдуллаев.

"Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию", — заявил Абдуллаев.