Более 180 повесток о мобилизации вручили на российско-грузинской границе
Более 180 повесток вручили подлежащим мобилизации гражданам РФ на границе между Россией и Грузией. Об этом ТАСС сообщил заместитель военного комиссара республики Северная Осетия – Алания Абрил Абдуллаев.
"Более 180 повесток вручено на границе России и Грузии на территории Северной Осетии. Повестки получили граждане из разных регионов страны, которые ожидают в очереди на выезд в Грузию", — заявил Абдуллаев.
Ранее Лайф писал, что 28 сентября Северная Осетия ввела режим повышенной готовности из-за очередей на границе с Грузией. Произошло это на фоне ситуации с километровыми очередями и пробками возле КПП. Кроме того, там появился пункт мобилизации, он нужен для оповещения граждан, которые не подлежат выезду за пределы РФ.
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