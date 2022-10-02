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2 октября, 14:16

Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что выступает за вывод российских военных с территории Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент республики напомнил о своей приверженности выводу российских войск с территории ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Глава Пятой республики также заметил, что ситуация вокруг ЗАЭС "по-прежнему вызывает озабоченность".

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Ранее Лайф сообщал: в беседе с Зеленским Макрон назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав России и заявил, что Франция поможет Украине восстановить территориальную целостность и суверенитет страны.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Артур Белкин

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