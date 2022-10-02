Макрон выступил за вывод российских войск с территории Запорожской АЭС
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что выступает за вывод российских военных с территории Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
"Президент республики напомнил о своей приверженности выводу российских войск с территории ЗАЭС", — говорится в сообщении.
Глава Пятой республики также заметил, что ситуация вокруг ЗАЭС "по-прежнему вызывает озабоченность".
Ранее Лайф сообщал: в беседе с Зеленским Макрон назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав России и заявил, что Франция поможет Украине восстановить территориальную целостность и суверенитет страны.
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