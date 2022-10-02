НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 октября, 14:08

Макрон в беседе с Зеленским назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав РФ

<p>Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency</p>

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил по телефону украинского коллегу Владимира Зеленского, что Париж поможет Киеву восстановить суверенитет и территориальную целостность, так как считает незаконным вхождение четырёх регионов в состав России. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент республики подтвердил своё твёрдое осуждение незаконного присоединения Россией четырёх украинских регионов", — подчеркнули в администрации Макрона.

Украина может получить ещё 12 французских самоходок Caesar

Украина может получить ещё 12 французских самоходок Caesar

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную "Операцию Z" лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров