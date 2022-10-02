Макрон в беседе с Зеленским назвал незаконным вхождение четырёх регионов в состав РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил по телефону украинского коллегу Владимира Зеленского, что Париж поможет Киеву восстановить суверенитет и территориальную целостность, так как считает незаконным вхождение четырёх регионов в состав России. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей. В частности, ограничения коснутся ответственных за специальную военную "Операцию Z" лиц, а также распространятся на сектора, "которые ещё не были затронуты санкциями".